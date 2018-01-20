بالفيديو .. الفيصلي يتأهل لربع نهائي كأس الملك بهدفين في النجوم

المواطن - محمد سمعه

فاز فريق الفيصلي على نادي النجوم بهدفين دون رد في إطار لقاءات دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين لكرة القدم.

سجل اللاعب روجيريو كوتينيو الهدف الأول للفيصلي في الدقيقة ال20 من عمر الشوط الأول بعد مراوغة رائعة لحارس مرمى النجوم.

وواصل فريق الفيصلي ضغطه حتى تمكن من تسجيل الهدف الثاني عبر اللاعب محمد مجرشي في الدقيقة ال78 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتأهل الفيصلي إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين.

78’ محمد مجرشي يضيف الهدف الثاني للفيصلي في شباك النجوم 2-0#الفيصلي_النجوم #دوري_بلس pic.twitter.com/9ArkWB1wrY — دوري بلس (@dawriplusksa) January 20, 2018







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