بالفيديو.. الفيصلي ينجو من الخسارة أمام الفيحاء بتعادل قاتل

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الفيحاء والفيصلي، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

تقدم الفيحاء عن طريق نجمه الكولومبي المتألق دانيلو أسبريا، الذي نجح في فض التعادل السلبي بعدما هز شباك الفيصلي في الدقيقة 24، لينتهي الشوط الأول بتقدم الفريق البرتقالي.

وسجل النجم الكولومبي دانيلو أسبريا، الهدف الثاني له ولفريقه الفيحاء في مرمى الفيصلي في الدقيقة 76، وفي الوقت الذي يتوقع فيه الجميع انتهاء المباراة بفوز الفريق البرتقالي، أحرز الفيصلي هدفين.

ونجح النجم إيغور روسي في تحويل خسارة فريقه بهدفين نظيفين أمام الفيحاء إلى تعادل ثمين، بعدما سجل هدفين في الدقيقتين 84 و87، لتنتهي المباراة بنتيجة 2/ 2.

ورفع التعادل رصيد الفيحاء إلى النقطة 23 في المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما وصل رصيد الفيصلي لـ30 نقطة بالمرتبة الثالثة.







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