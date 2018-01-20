بالفيديو .. الفيصلي يُسجل هدفًا جميلًا في شباك النجوم

المواطن - محمد سمعه

سجَّل اللاعب البرازيلي روجيريو كوتينيو، نجم نادي الفيصلي، هدفاً جميلاً لفريقه في مرمى النجوم خلال مباراة الفريقين في دور ال16 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس، عبر تويتر، هدف روجيريو، والذي سجله في الدقيقة الـ20 من عمر الشوط الأول.

سجل روجيريو هدفه بطريقة جميلة بعدما راوغ حارس النجوم بطريقة أكثر من رائعة واضعاً الكرة في الشباك الخالية.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :