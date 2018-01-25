بالفيديو.. الفيضانات تحاصر سكان باريس

المواطن - متابعة

أجلت السلطات في العاصمة الفرنسية باريس عشرات السكان من منازلهم بعد ارتفاع مستوى المياه في نهر المارن.

ولم يتمكن كثير من السكان من دخول منازلهم، فيما جرى نشر جنود ورجال شرطة للمساعدة في إجلائهم إلى مركز رياضي مجاور بحسب رويترز.

ونشر مسؤولون محليون قوارب الإنقاذ لنقل السكان المتضررين من منازل بلغ ارتفاع المياه في حدائق بعضها نحو متر ونصف المتر.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شاحنات عسكرية جرى نشرها أيضًا في الضاحية.

ونهر المارن هو أحد روافد نهر السين الذي فاض قبل أيام بسبب الأمطار الغزيرة.

ومع تواصل هطول الأمطار رفعت السلطات مستوى الاستعداد للطوارئ إلى الدرجة الثانية في 19 إدارة معنية.