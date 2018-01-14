بالفيديو.. القرني يوجِّه رسالة لمتابعيه حول المشاهير التافهين

المواطن - الرياض

وجَّه الشيخ الداعية عائض القرني عدة نصائح لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي بعدم متابعة التافهين من المشاهير.

ونصح الشيخ القرني متابعيه باستبدال ذلك بمتابعة المبدعين ومَن يقدمون الخير.

وحذَّر القرني، في مقطع فيديو متداول، محبي مواقع التواصل من شغل أنفسهم وأوقاتهم بتفاهات الآخرين أو بتفاهات التافهين ممن لا يقدمون شيئاً أو خيراً أو فضيلة أو حكمة، داعياً إلى متابعة وتشجيع الرائعين والمبدعين الذين يقدمون خيراً للدين والوطن والإنسانية والمجتمع.

وأضاف خلال المقطع: “إن العجيب في الأمر هو حرص بعض المشاهير على تقديم التفاهات ورسم حياته الشخصية من خلال نشر تصرفاته الرعناء وسخافاته وصغائره، مثل مسافر على البحر أو أشرب البيبسي أو آكل الكبسة”.

وتعجب الشيخ القرني من قيام البعض بمساعدة هؤلاء على الشهرة وتحويلهم إلى قدوة، قائلاً: “علينا عدم مساعدة التافه في مواصلة التفاهات واستخدام عقولنا وأوقاتنا ليكون مشهوراً”، مؤكداً أنه لا يستحق الشهرة أو المتابعة والنشر.







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