بالفيديو.. المالك: سعد سهيل خيارنا الأول.. وهذا موقف عمر هوساوي وكابانجا

المواطن – مروة نبيل

أكد رئيس مجلس إدارة نادي النصر، سلمان المالك، أنه يسعى لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم بالعالمي بصفقات مميزة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الاستمرار على المنافسة بالبطولات المشارك فيها.

وقال سلمان المالك: “من اليوم الأول للتكليف نحاول نسابق الزمن ونعمل على قدم وساق، لتدعيم الفريق وهناك تغيرات كثيرة، عدة جوانب وتغيرات، ونحن نحتاج الدعم والمساندة من الجماهير في الملعب والحضور”.

وعن اللاعب العماني سعد سهيل، قال سلمان المالك: “سعد سهيل خيار أول وليس ثانيًا بعد سلطان الغنام؛ لأنه لاعب خبرة ونحن نحتاج في هذا الوقت إلى لاعبين يقدمون إضافة وليس تقليلًا من سلطان الغنام، حيث تم النقاش مع اللاعب والفيصلي لضمه سواء هذا الموسم أو خلال المواسم القادمة، وهو لاعب موهوب وشاب”.

وتابع سلمان المالك تصريحاته لبرنامج الملعب على القناة الرياضية السعودية: “نحتاج خبرة اللاعبين وسعد سهيل إضافة نستفيد منه في الدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك، أما سلطان الغنام فما زال النقاش قادمًا لم ينته بعد وإذا تم الاتفاق، وكل اللاعبين الذين تستهدفهم إدارة النصر يتم النقاش مع إدارات الأندية”.

ونفى سلمان المالك التفاوض مع لاعب الهلال عبدالله عطيف، وقال: “نادي النصر يحترم ميثاق الشرف حتى وإن كانت الإدارة السابقة التي حضرت الاجتماع، ولكننا ندعم هذا الاتفاق، ومع الاحترام الشديد له فهو كخامة مميزة، ولكن النصر لا يحتاج لاعبين في منطقة المحاور”.

وأضاف سلمان المالك قائلًا: “عطيف لاعب كبير ومنتخب وفي نادي كبير، ولكن لا يمكن أن نتجاوز الهلال أو نقدم على خطوة بدون علم رئيس نادي الهلال.. والنصر الآن عنده حراك قوي، ولكن لا يجب استغلال اسمه من بعض اللاعبين والوكلاء تجاه أنديتهم، إذا أراد العالمي شيء سوف يذهب من الباب”.

وبشأن نصيحة لاعب النصر السابق مارين توماسوف للنجم جونيور كابانجا بعدم الانضمام إلى العالمي، قال سلمان المالك: “هناك لاعبين ينصحون بعض اللاعبين، والبعض تجربته أو الانطباع لديه كان جيدًا وآخرين كان العكس، وكل لاعب يعطي وجهة نظره، والآن يعطون انطباعًا جيدًا عن النصر، وأنا لا أعرف مدى صحة الواقعة”.







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