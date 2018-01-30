بالفيديو.. المنيع يُحرز هدف التعادل في مرمى الرائد

المواطن - مروة نبيل

أحرز مجاهد المنيع هدف التعادل لصالح نادي الهلال في مرمى الرائد، من تسديدة قوية في الدقيقة 52 من أحداث الشوط الثاني من مباراة الجولة الـ19.

وكان النجم سلطان السوادي قد سجل هدف الرائد الأول في مرمى الهلال في الدقيقة 13 من أحداث الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في الدوري السعودي للمحترفين.

ويسعى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال لتحقيق الفوز في المباراة، من أجل الحفاظ على مقدمة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما يأمل الرائد الفوز للابتعاد عن المركز الأخير.







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