بالفيديو .. “المواطن” ترصد مجزرة أشجار العرعر في سودة عسير

المواطن - سعيد مشهور - أبها

رصدت عدسة المواطن اليوم، اجتثاث الشركة المنفذة لطريق السودة السياحي كميات كبيرة من أشجار العرعر المعمرة، التي تشتهر بها سودة عسير، أثناء أعمال التوسعة في ظل غياب التنسيق بين الجهات المعنية، ممثلة في وزارة الزراعة ووزارة النقل.

ولم تبحث الشركة عن حلول قبل البدء في العمل، وخصوصًا في المواقع التي يكثر فيها تواجد العرعر بشكل كثيف.

“المواطن” رصدت بعض ردود المواطنين حيال هذا التصرف المؤلم، حيث قال المهندس ظافر الشهري: كان من المفترض نقل هذه الأشجار، بدلًا من هذا التصرف المؤسف، والجميع يشاهد كيف تُنقل بيوت كاملة في دول أخرى من موقع لآخر.

وأضاف المواطن عبدالله عسيري: منظر مؤلم والأكثر من ذلك أنهم لا يعلمون أن بعض هذه الأشجار عمرها مئات السنين، وكان يجب على وزارة النقل إلزام الشركة المنفذة بجلب آلات خاصة لاقتلاع هذه الأشجار بتربتها دون الإضرار بجذورها وإعادة زراعتها في المتنزهات التي بدأ يتلاشى فيها الغطاء النباتي.

وقال المواطن علي آل عايضة الألمعي: لو انقرضت هذه الشجرة المعمرة فلن تنبت مرة أخرى.

“المواطن” تضع هذا التقرير أمام الجهات المعنية لمحاسبة المتجاوزين وحماية ما تبقى من الغطاء النباتي وإيجاد الحلول قبل تنفيذ المشروعات في المتنزهات والمواقع ذات كثافة الغطاء النباتي والأشجار المعمرة النادرة.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :