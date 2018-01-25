بالفيديو.. النادي الأهلي يقهر الرجاء بثلاثية

المواطن - مروة نبيل

نجح الفريق الأول لكرة القدم في النادي الأهلي بتحويل تأخره أمام نظيره الرجاء إلى فوز بثلاثية، وذلك خلال اللقاء الذي جمع الفريقين، اليوم الخميس، على ملعب الإسكندرية ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري المصري لكرة القدم.

شهدت المباراة منذ انطلاقها سيطرة تامة من النادي الأهلي وتجاوزت نسبة الاستحواذ الـ75%، ونجح لاعبوه في هز الشباك ثلاث مرات خلال أحداث الشوط الأول عن طريق وليد أزارو، عمرو السولية وعبدالله السعيد في الدقائق 15، 33 و45، بداعي التسلل.

ووسط سيطرة النادي الأهلي التامة على المباراة، فاجأ الرجاء الجميع ونجح في هز شباك النادي الأهلي من هجمة مرتدة في الدقيقة 40، عن طريق لاعبه حمادة ناصر، لينتهي الشوط الأول بتأخر القلعة الحمراء بهدف نظيف.

وانتفض لاعبو النادي الأهلي مع بداية الشوط الثاني وسجل المغربي وليد أزارو هدف التعادل في الدقيقة 51، ثم أضاف الظهير الأيمن باسم علي هدف النادي الأهلي الثاني في الدقيقة 59، واختتم إسلام محارب أهداف اللقاء من تسديدة قوية في الدقيقة 73.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 48 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري المصري لكرة القدم، وبفارق 6 نقاط عن أقرب منافسيه الإسماعيلي، ولديه مباراة مؤجلة أمام فريق المقاولون العرب، فيما تجمد رصيد الرجاء عن 12 نقطة متذيلاً بهم ترتيب المسابقة.







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