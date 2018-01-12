بالفيديو.. النادي الأهلي يُهدد صدارة الهلال بخماسية في شباك الباطن

المواطن - مروة نبيل

انتهت -منذ قليل- مباراة النادي الأهلي ونظيره الباطن ضمن منافسات الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الراقي بخمسة أهداف نظيفة.

شهد الشوط الأول من مباراة النادي الأهلي والباطن، تألقًا شديدًا من لاعبي الراقي، ونجح مهند عسيري في تسجيل أسرع هدف في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم بعد مرور 62 ثانية فقط.

وأضاف سلمان المؤشر هدف النادي الأهلي الثاني في الدقيقة 22، قبل أن يُسجل مهند عسيري الهدف الثاني له والثالث للراقي من ركلة جزاء في الدقيقة 26، واختتم سلمان المؤشر أهداف الشوط الأول في الدقيقة 42.

واستمرت سيطرة النادي الأهلي في الشوط الثاني من مباراة الجولة السابعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، وسجَّل يوانيس فيتفازيدس، الهدف الخامس في شباك الباطن في الدقيقة 82.

وشهدت مباراة النادي الأهلي والباطن حدثًا تاريخيًّا؛ حيث إنه كان اللقاء الأول الذي تحضره العائلات من المدرجات للمرة الأولى في تاريخ المملكة.

ورفع النادي الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وبفارق نقطة واحدة عن الهلال المتصدر، فيما تجمد رصيد الباطن 20 نقطة في المركز التاسع.







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