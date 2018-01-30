بالفيديو.. الهلال يحافظ على الصدارة بهدفين في الرائد

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الهلال والرائد، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين، بفوز الزعيم بهدفين مقابل هدف.

تقدم الرائد أولًا عن طريق لاعبه سلطان السوادي في الدقيقة 13، وحاول لاعبو الهلال إحراز هدف التعادل، إلا أنهم فشلوا في هز الشباك، لينتهي الشوط الأول بتأخر الزعيم بهدف نظيف.

وانتفض لاعبو الهلال مع بداية أحداث الشوط الثاني، وسجل مجاهد المنيع هدف التعادل في الدقيقة 52 من تسديدة قوية، قبل أن يُحرز جيلمن ريفاس هدف الفوز لصالح الزعيم في الدقيقة 79.

ورفع الفوز رصيد الهلال لـ39 نقطة في صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، فيما تجمد رصيد الرائد عند النقطة 13، مُحتلًّا المركز الأخير في المسابقة المحلية.







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