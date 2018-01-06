بالفيديو.. الهلال يحتفي بالحارس الحبسي على طريقته الخاصة

المواطن - أحمد حسن

احتفلت إدارة نادي الهلال بحارس الفريق العماني علي الحبسي، وذلك بعد تحقيق منتخب عمان بطولة كأس الخليج 23.

ونشرت الصفحة الرسمية للنادي على “تويتر”، فيديو للحارس واللاعبين ومدرب الفريق الأرجنتيني رامون دياز، وهم يحتفلون بإحضار تورتة مزينة بعلم سلطنة عمان.

يذكر أن المنتخب العماني كان قد توج ببطولة كأس الخليج “خليجى 23”، التي أقيمت في الكويت، للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على نظيره الإماراتي 5/ 4 بركلات الجزاء الترجيحية، خلال المباراة النهائية التي جمعتهما، أمس الجمعة، على ملعب جابر الأحمد الدولي.

وغاب علي الحبسي عن المشاركة في البطولة، وذلك بعد رفض نادي الهلال مشاركته؛ بسبب احتياج الفريق لجهوده خلال مباريات الدوري.