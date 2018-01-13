بالفيديو.. الهلال يسقط في فخ التعادل الإيجابي أمام الاتحاد بالكلاسيكو

المواطن - محمد سمعة

انتهت مباراة الهلال والاتحاد بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، في إطار لقاءات الجولة الـ17 من الدوري السعودي للمحترفين.

وحاول الفريقان تسجيل الأهداف في الشوط الأول، ولكن دون جدوى، في ظل تألق كل من حارسي الفريقين في المباراة.

وفي الشوط الثاني واصل نادي الهلال تألقه حتى نجح اللاعب مختار فلاتة في تسجيل الهدف الأول لنادي الهلال، في الدقيقة الـ56، عبر رأسية متقنة.

وبعدها بفترة قصيرة تمكن الكويتي فهد الأنصاري من تسجيل الهدف الأول للاتحاد وهدف التعادل في الدقيقة الـ63 عبر تصويبة مخادعة للحارس علي الحبسي.

وواصل الفريقين محاولاتهما على المرمى للتسجيل، لكن دون جدوى، في ظل تألق الحارسين حتى انتهت المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأصبح رصيد الهلال بعد التعادل 36 نقطة في المركز الأول، بينما أصبح رصيد الاتحاد 24 نقطة في المركز الخامس.







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