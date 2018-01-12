بالفيديو.. انشقاق عناصر من الباسيج تضامنًا مع ثورة الشعب الإيراني

المواطن - متابعة

تطورات متصاعدة تشهدها انتفاضة الشعب الإيراني ضد سياسات نظام الولي الفقيه، وذلك مع اتساع رقعة الاحتجاجات والتي عمَّت مختلف المدن والمحافظات الإيرانية.

واللافت اليوم هو انشقاق العديد من العناصر في الباسيج الإيراني وانضمامهم لانتفاضة الشعب الإيراني ضد النظام الذي تسبَّب في تدمير سوريا واليمن والعراق بدعم الميليشيات الطائفة.

يأتي ذلك فيما أفادت وكالات عالمية بهروب رئيس مجلس تشخيص مصلحة النظام الإيراني، محمود هاشمي شاهرودي من مشفى بألمانيا؛ خوفًا من الاعتقال، بسبب اتهامه بانتهاكات حقوق الإنسان في إيران.

وقبيل الاحتجاجات المستمرة في إيران التي طالبت بسقوط النظام وتنحي المرشد من السلطة، ذهب شاهرودي للعلاج إلى مدينة هانوفر الألمانية؛ حيث رُفعت شكوى قضائية طالبت باعتقاله، بتهم “جرائم قتل وجرائم ضد الإنسانية”.







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