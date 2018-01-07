بالفيديو.. جماهير ليفربول تحرق قميص كوتينيو بعد انتقاله إلى برشلونة

المواطن - أحمد حسن

عقب إعلان نادي برشلونة، مساء السبت، انضمام النجم البرازيلي فيليبي كوتينيو إلى صفوفه قادمًا من ليفربول الإنجليزي، في صفقة تقدر بـ142 مليون جنيه إسترليني (192 مليون دولار)، وفقًا لما أعلنته الصحف الإنجليزية، عبرت بعض الجماهير الإنجليزية عن غضبها من إتمام الصفقة وقامت بحرق القميص الخاص باللاعب.

يذكر أن النادي الكتالوني نشر فيديو عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر، يُظهر قميص النجم البرازيلي داخل غرف تبديل ملابس الفريق، وكُتب فوقه: “أهلًا بك كوتينيو”. وأعلن برشلونة أن قيمة فسخ عقد اللاعب ستصل إلى 400 مليون يورو (481 مليون دولار)، وفقًا لخبر نشره النادي الكتالوني عبر موقعه الرسمي.







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