بالفيديو.. حكم مباراة الفيحاء والفتح يوقف اللقاء لهذا السبب

المواطن - مروة نبيل

قام الإنجليزي مارك كلاتنبيرغ، حكم مباراة الفيحاء والفتح ضمن منافسات دور الـ16 من مسابقة كأس الملك، بإيقاف اللقاء لمدة 3 دقائق تقريبًا خلال أحداث الشوط الإضافي الأول.

ونشرت قناة “دوري بلس” على موقع “يوتيوب”، مقطع فيديو أظهر حرص الحكم مارك كلاتنبيرغ، على إيقاف اللعب في الدقيقة 94 من أحداث مباراة الفيحاء والفتح، احترامًا لأذان المغرب.

وكانت مباراة الفيحاء والفتح امتدت إلى أشواط إضافية، بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل الإيجابي بين الفريقين، ولكن نجح الفريق البرتقالي في تسجيل هدفًا في الدقيقة 118، ليتأهل إلى دور الـ8 من كأس الملك.







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