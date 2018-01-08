بالفيديو.. ريال مدريد يواصل مسلسل السقوط في الدوري ويتعادل مع سيلتا فيجو

المواطن - أحمد حسن

واصل ريال مدريد سقوطه في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، بعدما فقد نقطتين جديدتين في سباق المنافسة على لقب البطولة التي توج بها في الموسم الماضي، عقب تعادله المخيب 2/ 2 مع مضيفه سيلتا فيجو في المرحلة الثامنة عشرة للمسابقة، مساء الأحد.

بتلك النتيجة، ظل الريال في المركز الرابع بترتيب البطولة برصيد 32 نقطة، بفارق 16 نقطة كاملة خلف غريمه التقليدي برشلونة المتصدر، علمًا بأن الفريق الملكي ما زال يمتلك مباراة مؤجلة أمام ليجانيس. في المقابل، ارتفع رصيد سيلتا فيجو إلى 22 نقطة في المركز الرابع عشر.







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