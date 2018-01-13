بالفيديو.. سيارة زفاف مزينة بالفاكهة تثير الجدل

المواطن - متابعة

أظهر مقطع فيديو متداوَل سيارةَ زفاف مزينة بالفاكهة؛ ما تسبَّب في موجة من الجدل بين متداولي المقطع، مؤكدين أن هذا السلوك غير مقبول للإسراف ونكران النعمة.

وتسبَّبت سيارة زفاف مزينة بأنواع مختلفة من الفاكهة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، في حالةٍ من الاستياء، وطالب الكثيرون بعدم إهدار النعمة بهذا الشكل، موضحين أن هناك أنواعًا مختلفة من الزينة تصلح لذلك.

وقرَّر زوجان الاستغناء عن الورود لتزيين سيارة زفافهما، واستخدما الفواكه المختلفة بدلًا عن ذلك.

Special wedding car decorated with FRUITS! Special wedding car decorated with FRUITS! Posted by PearVideo on Wednesday, January 10, 2018







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