بالفيديو .. شاهد أجمل 10 أهداف للنجم رونالدينهو مع برشلونة

المواطن - محمد سمعه

أتى اعتزال النجم البرازيلي رونالدينهو نجم نادي برشلونة الإسباني السابق بمثابة خبر محزن لجميع عشاقه وعشاق كرة القدم في أنحاء العالم.

وكتب رونالدينهو اسمه بحروف من نور في تاريخ كرة القدم العالمية بفضل بطولاته وأرقامه الشخصية إلى جانب مهاراته الفذة والتي تمتع بها.

وسبق للاعب البرازيلي المخضرم الفوز بلقب أفضل لاعب في العالم من الفيفا مرتين عامي 2004 و2005.

كما نجح رونالدينهو كذلك في الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا مع برشلونة في عام 2006 على حساب فريق آرسنال الإنجليزي في النهائي الشهير والذي أقيم في العاصمة الفرنسية باريس.

وبعد رحيله عن برشلونة حاول النجم البرازيلي التألق والعودة إلى مستواه القوي مع نادي ميلان الإيطالي.

ومكث اللاعب مع الروسونيري 3 سنوات بداية من عام 2008 حتى عام 2011.

وبعد تركه للميلان انتقل رونالدينهو بين العديد من الأندية البرازيلية مثل ” فلامنجو، أتليتكو مينيرو، فلوميننسي ” لكنه لم ينجح في ترك التأثير المطلوب.

حقق رونالدينهو العديد من الألقاب الفردية مثل فوزه بلقب أفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني في موسمي 2003-2004، 2005-2006.

نجح الأسطورة البرازيلية كذلك في الفوز بالحذاء الذهبي في بطولة كأس العالم للقارات عام 1999.

كما نال رونالدينهو من قبل جائزة الكرة الذهبية من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية في عام 2005.

وعلى مستوى الألقاب الجماعية فاز النجم البرازيلي السابق مع نادي برشلونة بلقبين في الدوري الإسباني ولقبين في بطولة كأس السوبر الإسباني.

فاز رونالدينهو مع ميلان كذلك بلقب الدوري الإيطالي في موسم 2010-2011.

يُعد رونالدينهو واحداً من أكثر اللاعبين في العالم الذين يتقاضون مبالغ طائلة من الحملات الإعلانية التي يقوم بها.

حصد اللاعب البرازيلي بمفرده في عام 2006 أكثر من 19 مليون دولار أمريكي جرّاء مشاركته في حملات إعلانية لشركة ” بيبسي، كوكاكولا، دانون “.

سجل رونالدينهو كذلك العديدَ من الأهداف الصعبة والساحرة طوال مسيرته الكروية سواء كان مع برشلونة أو ميلان، ونجح بفضل مهاراته في إرهاق دفاعات الخصوم.

حصد رونالدينهو لقب كأس العالم في عام 2002 مع المنتخب البرازيلي بجانب فوزه بلقب كأس العالم للقارات في عام 2005 مع السامبا.







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