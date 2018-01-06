بالفيديو .. شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي والشعلة

بالفيديو .. شاهد أهداف الشوط الأول من مباراة الأهلي والشعلة

2018/01/06
الساعة 8:31 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

نجح النادي الأهلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام الشعلة في دور ال32 ببطولة كأس خادم الحرمين بالتقدم بهدفين دون رد .

تقدم اللاعب سلمان المؤشر بالهدف الأول للنادي الأهلي في الدقيقة الثامنة ، ثم أضاف اللاعب اليوناني إيوانيس فيتفا الهدف الثاني للراقي في الدقيقة ال20 بطريقة أكثر من رائعة .

تُقام مباراة الأهلي والشعلة على ملعب فريق الشعلة .

يذكر أن مباراة الأهلي والشهلة هى أخر مباريات اليوم في دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين .


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