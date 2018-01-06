بالفيديو .. شاهد أهداف شوطي مباراة الفيصلي والوطني

المواطن - محمد سمعه

انتهت أحداث مباراة الفيصلي والوطني في وقتها الأصلي بالتعادل بهدفين لكل فريق في إطار لقاءات دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

تقدم نادي الوطني عبر لاعبه هارون عيسي في الدقيقة ال15 عبر رأسية متقنة، ثم تعادل اللاعب محمد أبو سبعان لنادي الفيصلي في الدقيقة ال22.

وفي الشوط الثاني استمر ضغط فريق الوطني حتى سجل اللاعب هارون حمزة الهدف الثاني لناديه في شباك الفيصلي في الدقيقة ال53.

وظل الفيصلي يضغط بقوة وذلك من أجل تسجيل الهدف الثاني حتى تمكن النجم البرازيلي روجيريو كوتينيو من تسجيل هدف التعادل لفريقه بالدقيقة ال80.

في انتظار نتيجة الوقت الإضافي بين الفريقين.

١٥’ الهدف الأول للوطني في شباك الفيصلي عن طريق اللاعب هارون عيسى ١-٠#الوطني_الفيصلي #دوري_بلس pic.twitter.com/HyDfUDOuCD — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018

٢٢’ محمد أبو سبعان يسجّل هدف التعادل للفيصلي في شباك الوطني ١-١#الوطني_الفيصلي #دوري_بلس pic.twitter.com/wV63Q0HDIG — دوري بلس (@dawriplusksa) January 6, 2018







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