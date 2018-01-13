بالفيديو.. شاهد أهم أهداف مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعة

سجل اللاعب مختار فلاتة الهدف الأول لنادي الهلال، في الدقيقة الـ56 في شباك نادي الاتحاد.

وتُقام المباراة- الآن- على ملعب الملك فهد الدولي بحضور العائلات والسيدات للمرة الأولى، ونجح نادي الاتحاد في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب فهد الأنصاري في الدقيقة الـ63 عبر تصويبة قوية.

شهدت المباراة إهدار اللاعب أحمد العكايشي فرصة هدف محقق لنادي الاتحاد، بعد تمريرة جيدة من اللاعب فهد المولد.







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