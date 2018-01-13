بالفيديو.. شاهد أهم أهداف مباراة الهلال والاتحاد

المواطن - محمد سمعة
سجل اللاعب مختار فلاتة الهدف الأول لنادي الهلال، في الدقيقة الـ56 في شباك نادي الاتحاد.
وتُقام المباراة- الآن- على ملعب الملك فهد الدولي بحضور العائلات والسيدات للمرة الأولى، ونجح نادي الاتحاد في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب فهد الأنصاري في الدقيقة الـ63 عبر تصويبة قوية.
شهدت المباراة إهدار اللاعب أحمد العكايشي فرصة هدف محقق لنادي الاتحاد، بعد تمريرة جيدة من اللاعب فهد المولد.
٥٦’ مختار فلاتة يسجّل هدف الهلال الأول في الشباك الاتحادية ١-٠#الهلال_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/4DGBba28bb
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 13, 2018
٦٣’ فهد الأنصاري يسجّل هدف التعادل في شباك الهلال ١-١#الهلال_الاتحاد#دوري_بلس pic.twitter.com/zZvXAtEK8F
— دوري بلس (@dawriplusksa) January 13, 2018
تعليق واحد
فهد
ههههههههه حلوة اهم اهداف ده