بالفيديو.. شاهد أهم أهداف مباراة الهلال والاتحاد

بالفيديو.. شاهد أهم أهداف مباراة الهلال والاتحاد

2018/01/13
الساعة 10:00 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

سجل اللاعب مختار فلاتة الهدف الأول لنادي الهلال، في الدقيقة الـ56 في شباك نادي الاتحاد.

وتُقام المباراة- الآن- على ملعب الملك فهد الدولي بحضور العائلات والسيدات للمرة الأولى، ونجح نادي الاتحاد في تسجيل هدف التعادل عبر اللاعب فهد الأنصاري في الدقيقة الـ63 عبر تصويبة قوية.

شهدت المباراة إهدار اللاعب أحمد العكايشي فرصة هدف محقق لنادي الاتحاد، بعد تمريرة جيدة من اللاعب فهد المولد.

 

 


‎تعليق واحد

  1. فهد

    ههههههههه حلوة اهم اهداف ده

    ‎رد

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