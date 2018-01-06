بالفيديو .. شاهد هدف فوز النهضة على الرائد وتأهله بكأس الملك

المواطن - محمد سمعة

حقق نادي النهضة مفاجأة كبرى، وهزم فريق الرائد بهدف دون رد، في إطار لقاءات دور الـ32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وسُجل هدف النهضة الوحيد عبر نجمه بدر الخميس في الدقيقة الـ57 بعد تصويبة قوية خدعت حارس مرمى الرائد.

لم ينجح فريق الرائد في تسجيل هدف التعادل، لتنتهي المباراة بفوز النهضة بهدف دون رد، ويتأهل لدور الـ16 من بطولة كأس الملك.

قدم نادي الرائد أداءً سلبيًّا في الفترة الأخيرة ببطولة دوري المحترفين، حيث يتواجد في المركز الـ14 والأخير برصيد 12 نقطة.

فيديو..

الهدف الأول لنادي النهضة على الرائد سجله بدر الخميس في الدقيقة 57#الرائد_النهضة#برو_سبورت pic.twitter.com/VhIg9qrluH — MBC PRO SPORTS (@MBCProSports) January 6, 2018







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