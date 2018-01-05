بالفيديو.. ضمك يُفجر مفاجأة ويُطيح بالتعاون والفتح والباطن لدور الـ16

المواطن - مروة نبيل

شهدت منافسات اليوم الثالث من دور الـ32 من مسابقة كأس الملك، مفاجأة بتوديع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون للبطولة بعد هزيمته أمام فريق ضمك.

في أولى مباريات اليوم من كأس الملك نجح فريق الفتح في تحقيق الفوز على نظيره الحزم بهدف نظيف، عن طريق لاعبه رياض شراحيلي، في الدقيقة 32 من أحداث اللقاء.

ونجح فريق الباطن في الفوز على المجزل بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد، تقدم الباطن أولًا عن طريق تراباي أدسون في الدقيقة 13، ثم عزز سهو مطلق تقدمه في الدقيقة 39.

وقلص عبدالعزيز اليوسف الفارق لصالح فريق المجزل في الدقيقة 87، قبل أن يُسجل نجم الباطن جوناثان بينتيس هدف فريقه الثالث في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع.

وحقق نادي ضمك المفاجأة وأقصى فريق التعاون من دور الـ32 لمسابقة كأس الملك، وفاز عليه بهدفين مقابل هدف، تقدم ضمك في الدقيقة الثانية عن طريق علي العلياني.

وسجل عبدالعزيز البيشي هدف التعادل لصالح فريق التعاون في الدقيقة 64 من أحداث الشوط الثاني، ونجح حسن شراحيلي في إحراز هدف الفوز في الدقيقة 75.

وانضمت أندية ضمك، الفتح والباطن إلى الفرق المتأهلة إلى دور الـ16 من مسابقة كأس الملك وهي الخليج، الاتفاق، الوحدة، العروبة، القادسية، الهلال.







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