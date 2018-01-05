بالفيديو .. طالب يخبر والده المرابط بتكريمه لتفوقه .. فرد بقصيدة ووصية مؤثرة

المواطن- أحمد حسن

عبَّر مرابط في الحد الجنوبي بقصيدة شعرية مؤثرة وجَّهها إلى ابنه “سيف” وذلك بعد أن تم تكريمه لتفوقه الدراسي.

وأظهر مقطع فيديو متداول، أمس، عبر مواقع التواصل الابن سيف الشهري وهو يُبلغ والده خبر نجاحه ويهديه جائزة التفوق التي حصل عليها من المدرسة الابتدائية التي يدرس بها؛ تقديرًا وعرفانًا لدور الأب.

هذا، وقد قام الأب الجندي المرابط بالرد على خبر نجاح ابنه، بقصيدة مؤثرة وهو يحمل سلاحه دفاعًا عن الوطن، بأنه كان يتمنى أن يكون معه، لكنه في مهمة وطنية غالية، مدافعًا عن بلاد الحرمين، وأنه مستعد للشهادة في سبيله، موصيًا ابنه بخدمة الوطن والتضحية من أجله، وبطاعة ولاة الأمر.







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