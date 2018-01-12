بالفيديو.. طريقة حفظ بيانات البطاقة الائتمانية من السرقة والاحتيال

المواطن - الرياض

نشرت مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما”، مقطع فيديو توعويًّا لكيفية حفظ بيانات البطاقة الائتمانية من السرقة والاحتيال.

وتضمّنت توصيات المؤسسة: تجنُّب كتابة تواريخ الميلاد أو أرقام الهاتف عند اختيار الرقم السري للبطاقة، وعدم تدوين الرقم السري داخل المحفظة أو خلف البطاقة، وعدم التصريح بالرقم السري لأي شخصٍ كان، أو تطلب من شخصٍ آخر استخدام البطاقة بالنيابة.

كما أوصت “النقد”، اليوم الجمعة كما ورد بالمقطع، باستخدام مواقع إلكترونية موثوقة عند الشراء عبر الإنترنت، والتحقق من وجود الرموز الأمنية التي تؤكد هوية المشتري على تلك المواقع، وتجاهل الإعلانات التي تطلب معلومات شخصية عن البطاقة الائتمانية، مثل الرقم السري أو كلمة المرور، والتخلص من البطاقة بقص شريحتها عند استبدالها أو إلغائها.







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