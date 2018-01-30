بالفيديو.. علاقة حب مذهلة بين الأسد ميكي والكلب كاميلا

المواطن – محمد صيام

علاقة حبٍ فريدة من نوعها ونادرًا ما تتكرر في عالم الحيوان، قصة الأسد ميكي والكلب كاميلا اللذين أشعلا مواقع التواصل الاجتماعي بمصافحة حانية وقبلة ناعمة.

وعبّر عشرات المغردين، عن دهشتهم الشديدة واستغرابهم من روعة المشهد الذي يلعب فيه الأسد والكلب كأصدقاء وعاشقين يصافحان بعضهما ويقبل الأسد ميكي يد صديقه الكلب كاميلا.

والأكثر غرابة هو أن مؤسسة خاصة بتربية الحيوانات احتضنت الأسد ميكي من شخص كان يحتفظ به بشكل غير قانوني داخل إحدى البنايات؛ لتودعه في حضانة برفقة الكلب كاميلا.

وترعرع الأسد والكلب معًا في قفص واحد، وعلى الرغم مما يمكن أن يلقاه الكلب من مصير الموت المألوف أمام الأسد؛ إلا أن ميكي وكاميلا خالفا قواعد الطبيعة ويعيشان كأصدقاء ودودين داخل أروقة المؤسسة.







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