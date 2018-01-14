بالفيديو.. غرق ناقلة النفط الإيرانية المحترقة قبالة سواحل الصين

المواطن - متابعة

أعلن مسؤولون صينيون أن ناقلة النفط الإيرانية المحترقة “سانشي” غرقت اليوم قبالة السواحل الصينية.

وأكد المسؤولون فشل جهود إخماد الحريق وإنقاذ الناقلة بعد حوالي 9 أيام من الجهود الحثيثة التي بذلت لإخماد الحريق بعد تعرض الناقلة لحادث اصطدام قرب السواحل الصينية، وفقدان أي أمل في العثور على طاقمها.

وكان عضو لجنة متابعة وضع ناقلة النفط الإيرانية المحترقة قد أعلن في وقت سابق أن الناقلة تغرق حاليا، منوها إلى أنه لا أمل في العثور على طاقم السفينة المفقود وأن الناقلة تغرق حاليا حيث غرق ثلثاها.

وأوضح، أن الفريق الصيني لا يمكنه دخول الناقلة في هذه الأوضاع مخافة أن يتعرضوا للأذى.







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