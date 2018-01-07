بالفيديو.. غضب وانفعال وليد الفراج على قطر بسبب الأكاذيب على تركي آل الشيخ

المواطن - أحمد حسن

عبر الإعلامي وليد الفراج، مقدم برنامج أكشن يا دوري على فضائية MBC، عن غضبه من قطر بسبب الأكاذيب والمزاعم التي تطلقها على رئيس هيئة الرياضة تركي آل الشيخ ومنها مزاعم مصاريف حفل المنتخب السعودي التي روجت إنها وصلت لـ200 مليون ريال.

وقال الفراج: بطولة العالم للشطرنج ردح بعض الطفيلين من تلك الدويلة، وعلى طريقة المصريين ردح وفرش المنديل، لأن هناك لاعبين إسرائيليين سوف يلعبون في البطولة، على الرغم من وجود لاعب تنس إسرائيلي يلعب حاليًّا في بطولة قطر. وختم الفراج حديثه قائلًا: يا وجهه استح يا قليل الأدب استح.







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