بالفيديو.. فرديات المجاهيم جل تستعرض أمام لجنة تحكيم مهرجان الإبل

استعرضت لجنة تحكيم المجاهيم، اليوم، بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل الثاني فردية جل لون المجاهيم، حيث يؤدي مُلّاك الفرديات المشارِكة القسم أمام اللجنة قبل بدء العرض للتأكد من ملكيتهم لها، وبعد ذلك تستعرض اللجنة كل الفرديات.

‏والمشاركون المرشّحون للعرض والتحكيم النهائي هم: جابر علي ناصر المري، حشر محسن حشر الدوسري، حمد عوضة علي المري، حمود هليل عبيد العصيمي، سالم محمد سالم المري، سعيد صالح سالم المحرمي، سفر حسن عجيان القحطاني، صالح سالم صالح العامري، عبيد محمد مشعل البقمي، علي فهد مشعان الدوسري، مبخوت عبدالله ناجي المنهالي، محمد عبدالمحسن عضيب الدوسري، مكتوم مسلم محمد المزروعي، هندي فهيد خالد الهاجري، علي محمد علي الحساني.

والجدير بالذِّكر أنَّ المهرجان قد خَصَّصَ لخمسة فائزين في فئة جل نحو 1.500.000 ريال سعودي، حيث يحصل المركز الأول على 500 ألف ريال، والثاني على 400 ألف ريال، والثالث على 300 ألف ريال، والرابع على 200 ألف ريال، والخامس على 100 ألف ريال، ويُذكر أيضًا ‏النتيجة النهائية ‏تُعلن أمام ‏المُلّاك والجماهير، وقد نالتْ هذه الخطوة استحسان المُلّاك.