بالفيديو .. كهربا يتوجه بالاعتذار لجماهير الاتحاد لهذا السبب

بالفيديو .. كهربا يتوجه بالاعتذار لجماهير الاتحاد لهذا السبب

2018/01/08
الساعة 10:14 صباحًا
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعه

وجَّه المصري محمود عبدالمنعم ” كهربا “، جناح نادي الاتحاد، رسالةً خاصةً إلى جماهير العميد بعد الفوز على الكوكب في دور ال32 من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتحدث كهربا لقناة MBC PRO SPORTS قائلاً: بالفعل الاتحاد عاش تحت ضغط كبير في الشوط الأول أمام الكوكب بسبب ضيق الملعب، ولكن في الشوط الثاني الأداء تحسن وعرفنا كيفية استغلال الفرص التي أتيحت لنا.

وتابع كهربا: أريد أن أقول لجماهير الاتحاد بألا يحزنوا بسببي، وأود الاعتذار لهم بسبب هبوط مستواي في الفترة الأخيرة، وأريد أن أخبرهم بأن كل الشائعات التي وصلت عني خاطئة تماماً.

وحول احتفاله بعد هدفه في مرمى الكوكب قال كهربا: هذا الاحتفال هدية لجماهير الاتحاد؛ لأنني أردت إخبارهم بألا يحزنوا بسببي وهي رسالة اعتذار.


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