بالفيديو.. لحظة سقوط مصرية من الطابق السابع

المواطن - أحمد حسن

تمكنت الأجهزة الأمنية المصرية، من كشف ملابسات مصرع سيدة سقطت من الطابق السابع في العقار الذي تقيم فيه بمنطقة دار السلام جنوب القاهرة.

وذكر مصدر أمني مسؤول أن شهادات الجيران وشهود العيان أكدت حدوث مشاجرة بين القتيلة وشخص آخر كان معها في الشقة، مضيفًا أن الأخير قام بإلقائها من النافذة، لكنها تمكنت من الإمساك بأحد المفاصل الحديدية حتى خارت قواها وسقطت في النهاية. وكشف أحد جيران القتيلة أن شابًّا يقيم في ذات العقار كان آخر من زارها في الشقة، وأنه فر مسرعًا فور حدوث الواقعة، وأدلى بمواصفاته ليتبين بعد ذلك أنه نجل عم زوجها.

وبمداهمة شقة المتهم، تبين أن اسمه “روزاداويد عمر”، 18 سنة، وهو طالب ومقيم بذات العقار، وكان مصابًا بخدوش في الوجه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، حيث كان مع القتيلة بالشقة، ووقعت مشادة بينهما ثم تعدى عليها بالضرب وقام بإلقائها من شرفة مسكنها.







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