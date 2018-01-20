بالفيديو .. لقطة طريفة من حكم مباراة الهلال والقادسية

المواطن - محمد سمعه

أظهر الحكم التشيكي بافل كرالوفيتش، حكم مباراة الهلال والقادسية، لقطةً غريبةً أثناء إدارته للمباراة.

ونشر الحساب الرسمي لدوري بلس، عبر تويتر، لقطةً للحكم كرالوفيتش وهو يحاول تفادي السقوط بعدما ارتطمت الكرة به في إحدى هجمات فريق القادسية.

ويذكر أن المباراة تُقام على ملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في إطار لقاءات دور ثمن النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.







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