بالفيديو.. مؤسس المخابرات القطرية: حمد بن جاسم جاسوس لـCIA

المواطن - أحمد حسن

قال اللواء محمود منصور، الخبير الإستراتيجي ومؤسس المخابرات القطرية: إن مقاطعة العرب لقطر، كشف موقفها أمام العالم، ودورها الأساسي في تمويل الإرهاب، وأصبحت تمارس ذلك بشكل مملوء بالحرج والتراجع والتذبذب.

وأضاف منصور، خلال حواره المذاع عبر فضائية “ltc” المصرية، اليوم السبت، أن وزير خارجية قطر السابق اعترف بتمويل قطر للإرهاب، وقال: إن هناك دولًا أقوى منا في الإرهاب، لافتًا إلى أن حمد بن جاسم كان جاسوس في الاستخبارات الأميركية “CIA”، وكان يتقاضي راتبًا شهريًّا مقابل ذلك. وتابع، أن قطر ذابت في بوتقة التغييب الصهيو أميركي، وأصبحت إسرائيل جديدة.