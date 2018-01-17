بالفيديو .. ماذا قال العبيد لجماهير النصر بعد انضمامه للفريق؟

المواطن - محمد سمعة
وجّه اللاعب عبد الرحمن العبيد ظهير أيسر نادي النصر أول رسالة إلى جماهير العالمي بعد انضمامه للفريق النصراوي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية .
ونشر حساب النصر الرسمي على تويتر فيديو مُسجلاً للعبيد حيث قال: في أول يوم لي في مقر نادي النصر، أسأل الله التوفيق لي ولزملائي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم .
وكان العبيد انضم إلى نادي النصر لمدة 4 مواسم قادمًا من نادي القادسية.
وأتى تعاقد النصر مع عبد الرحمن العبيد واللاعب العماني سعد سهيل بدلًا من المغربي سعد لكرو والذي يقترب من الرحيل عن العالمي .
#نجم_النصر الجديد عبدالرحمن العبيد ..
في اول حديث
يوجه رسالة للعالميين عبر سناب #النصر الرسمي 💛💙 pic.twitter.com/YfSWiLxxy3
— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 17, 2018