بالفيديو .. ماذا قال العبيد لجماهير النصر بعد انضمامه للفريق؟

بالفيديو .. ماذا قال العبيد لجماهير النصر بعد انضمامه للفريق؟

2018/01/17
الساعة 4:06 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - محمد سمعة

وجّه اللاعب عبد الرحمن العبيد ظهير أيسر نادي النصر أول رسالة إلى جماهير العالمي بعد انضمامه للفريق النصراوي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ونشر حساب النصر الرسمي على تويتر فيديو مُسجلاً للعبيد حيث قال: في أول يوم لي في مقر نادي النصر، أسأل الله التوفيق لي ولزملائي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم .

وكان العبيد انضم إلى نادي النصر لمدة 4 مواسم قادمًا من نادي القادسية.

وأتى تعاقد النصر مع عبد الرحمن العبيد واللاعب العماني سعد سهيل بدلًا من المغربي سعد لكرو والذي يقترب من الرحيل عن العالمي .


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