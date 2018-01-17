بالفيديو .. ماذا قال العبيد لجماهير النصر بعد انضمامه للفريق؟

المواطن - محمد سمعة

وجّه اللاعب عبد الرحمن العبيد ظهير أيسر نادي النصر أول رسالة إلى جماهير العالمي بعد انضمامه للفريق النصراوي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية .

ونشر حساب النصر الرسمي على تويتر فيديو مُسجلاً للعبيد حيث قال: في أول يوم لي في مقر نادي النصر، أسأل الله التوفيق لي ولزملائي وأتمنى أن أكون عند حسن ظنكم .

وكان العبيد انضم إلى نادي النصر لمدة 4 مواسم قادمًا من نادي القادسية.

وأتى تعاقد النصر مع عبد الرحمن العبيد واللاعب العماني سعد سهيل بدلًا من المغربي سعد لكرو والذي يقترب من الرحيل عن العالمي .

#نجم_النصر الجديد عبدالرحمن العبيد ..

في اول حديث

يوجه رسالة للعالميين عبر سناب #النصر الرسمي 💛💙 pic.twitter.com/YfSWiLxxy3 — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 17, 2018







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