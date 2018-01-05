بالفيديو .. محمد صلاح يحقق المجد ويفوز بجائزة أفضل لاعب في إفريقيا

المواطن- أحمد حسن

انطلق حفل جوائز الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، مساء أمس الخميس، في العاصمة الغانية أكرا، وتمكن الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، من الفوز بجائزة أفضل لاعب في القارة لعام 2017.

وتنافس مع صلاح على الجائزة كل من زميله في ليفربول، السنغالي ساديو ماني، والجابوني بيير إيمريك أوباميانج، لاعب بوروسيا دورتموند.

كما حصل المنتخب المصري على جائزة أفضل منتخب في القارة، بعدما حصل على المركز الثاني في كأس الأمم الإفريقية الأخيرة، وتأهله إلى بطولة كأس العالم 2018، وتنافس مع الفراعنة مع منتخبي الكاميرون ونيجيريا، للفوز بالجائزة.

وحصل المدرب الأرجنتيني هكتور كوبر، المدير الفني للمنتخب المصري، على جائزة أفضل مدرب في القارة، وجاء اختيار كوبر، عقب قيادته لمنتخب مصر للتأهل لنهائي أمم إفريقيا، إضافة للتأهل إلى نهائيات كأس العالم 2018 بروسيا، ولأول مرة خلال 28 عامًا، ونافس كوبر على جائزة “كاف” لأفضل مدرب، كل من المغربي حسين عموتة، المدير الفني للوداد المغربي، وجيرنو رورهار، المدير الفني للمنتخب النيجيري.

هذا، وقد فاز نادي الوداد البيضاوي المغربي بجائزة أفضل نادٍ في القارة بعد منافسة مع النادي الأهلي المصري، والذي حصل على المركز الثاني في بطولة دوري أبطال إفريقيا، وتي بي مازيمبي، الفائز بلقب الكأس الكونفيدرالية.







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