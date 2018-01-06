بالفيديو.. مطاردات ليلية تنتهي بضبط مخالفين ومتهورين بالرياض

المواطن - الرياض

باشرت فرق المرور السري المتخصصة ضبطَ المخالفات المرورية الليلية في الطرق الدائرية بمدينة الرياض في ساعة متأخرة.

ورصدت لقطات مصورة، بثتها الإخبارية، مطاردة الدوريات السرية للمخالفين وإيقافهم، وشملت المخالفات المرورية المضبوطة القيادةَ بتهور وسرعات عالية جدًّا تصل إلى 220 كيلومترًا في الساعة.

وأوقفت الدوريات السرية كذلك شابًّا ارتكب مخالفة إخفاء اللوحة؛ حيث غطّاها بأشرطة لاصقة كيلا ترصده كاميرات “ساهر”، وادعى أن أحد المسامير المثبتة غير موجود، فاضطر لتثبيت اللوحة بالأشرطة اللاصقة.

وأظهرت اللقطات التلفزيونية أحد الشبان الموقوفين وهو تحت تأثير المسكر ويتحدث بطريقة بطيئة وغير متماسكة، وضبطت معه مشروبات مسكرة، كما اعترف آخر بأنه ورفاقه الموجودين معه في السيارة كانوا يستخدمون مادة الحشيش المخدرة.

وأكد أحد رجال المرور السري أن عمليات المرور في الساعات المتأخرة من الليل ليست مجرد رصد للمخالفات؛ بل هي حماية للأمن العام، حيث تضبط عددًا من المخالفات الأمنية والجرائم، كما يُعَدّ تواجد المرور السري حماية للشباب وصغار السن ووقاية لهم من خطر التهور.







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