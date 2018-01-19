بالفيديو.. مواطن يحاول إنقاذ جمل كُبِّل وتُرِك على قارعة الطريق

المواطن ـ الدمام:

أشاد المدوّنون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بمحاولة مواطن إنقاذ جمل وجده ملقًى على جانب إحدى الطرق، مكبل القدمين، وعلى وشك الهلاك.

ووثَّق مواطن يُدعى خالد المشوح، يعمل بإحدى العيادات البيطرية بجامعة القصيم، عبر حسابه على موقع “سناب شات” الواقعة؛ حیث ظھر محاولًا سقي الجمل، ولكنه لم يفلح.

وھرع المواطن إلى العيادات التي يعمل بها، وجلب محلولًا ملحيًّا وبعض الأدوية، محاولًا إنقاذه، وبالفعل تجاوب الجمل مع الأمر، وبدأ بالحراك البسيط، بعد أن استعاد جزءًا من الأملاح والمعادن التي فقدها جسده.







"> المزيد من الاخبار المتعلقة :

إقرأ ايضا :