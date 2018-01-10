بالفيديو .. هذا هو سِر بكاء عماد متعب قبل انتقاله إلى التعاون

المواطن - محمد سمعه

أعلن نادي التعاون عن تعاقده مع المهاجم المصري عماد متعب من صفوف النادي الأهلي المصري على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد.

وظهر متعب في لقاء إعلامي على قناة صدى البلد المصرية مع الإعلامي أحمد شوبير في برنامج ” مع شوبير ” للحديث عن خطته في الفترة المقبلة بعد انتقاله للدوري السعودي.

وتحدثت والدة متعب معه على الهواء مباشرة وتمنت له التوفيق في تجربته الجديدة بجانب رؤيته يلعب في كأس العالم صيف العام الحالي مع المنتخب المصري.

وكادت أعين متعب أن تمتلئ بالدموع بعد نهاية مكالمة والدته متأثراً بما قالت، لكنه قال إنه بخير وتحدث عن فضل والدته معه ومع أشقائه.







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