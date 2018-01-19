بالفيديو.. هذه نتائج تجاوز السرعة فهل أنت مستعدٌّ لها؟

المواطن ـ رقية الأحمد:

يُعَدُّ الالتزام بالسرعة المرورية المحدّدة، من أهم أسباب تلافي الفواجع على الطرقات، وهو أمر صار يتطلّب التوعية في شأنه، بعد ارتفاع أعداد الضحايا.

مقطع، أعدّه تطبيق “آمن”، من وزارة الداخلية، وثّق في 30 ثانية، أهمّية الالتزام بالسرعة المحدّدة، وعقبات عدم التقيّد بها، موثّقًا أحد أسباب تلك الحوادث.

ويبيّن المقطع، كيف قد يدفع الراكب مع السائق، إلى زيادة السرعة، وتجاوز المحدد بـ 120 كلم/س؛ ما يدفع قائد المركبة إلى تفادي شاحنة على الطريق، إلا أنّه يصطدم بسيارة لم يكن يدرك وجودها في الزاوية اللامرئية له؛ ما أدى إلى حادث مروّع، ودموع الأهل على فقدهم العزيز.







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