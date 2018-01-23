بالفيديو.. هل يحل أحمد علي أزمة المنتخب المصري الهجومية؟

المواطن - مروة نبيل

يعيش أحمد علي نجم نادي الهلال السابق ومهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي “المقاولون العرب” حاليًا، حالة من التألق في منافسات الدوري المصري لكرة القدم هذا الموسم، سواء على مستوى الأداء أو من الناحية التهديفية.

سجل أحمد علي 8 أهداف في منافسات الدوري المصري لكرة القدم الموسم الرياضي الجاري، وأحرز هدفًا وحيدًا من ركلة جزاء، فيما جاءت باقي الأهداف بشكل ملعوب وبطريقة مميزة، أبرزها هدفيه بضربة خلفية مزدوجة في مباراتي الداخلية والاتحاد.

ويمتاز أحمد علي نجم هجوم المقاولون العرب بقدرته على اللعب بقدميه اليُمنى واليُسرى أيضًا، كما أنه متفوق في اللعب بالرأس، ويُجيد تسديد ركلات الجزاء بثبات شديد، الأمر الذي يؤهله بشدة للانضمام إلى صفوف المنتخب المصري خلال الفترة المقبلة.

ويُعتبر مركز المهاجم الصريح أزمة كبرى في المنتخب المصري؛ ويسعى الجهاز الفني بقيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر، في حلها قبل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2018 في روسيا، ولذلك أحمد علي قد يكون الحل الأمثل للقضاء على هذه الأزمة.

ويملك أحمد علي خبرة كبرى سواء على المستوى المحلي أو الدولي، حيث إنه لعب في صفوف إنبي، بترول أسيوط، الإسماعيلي، الزمالك، وادي دجلة، والمقاولون العرب، وكان له تجربة احترافية في صفوف نادي الهلال.

وعلى المستوى الدولي، شارك أحمد علي مع المنتخب المصري خلال فترة حسن شحاتة، حيث شارك في مباراة ودية في أغسطس عام 2010، ولعب في دورة حوض النيل عام 2011، وسجل مع الفراعنة 4 أهداف في 7 لقاءات.

وترددت أنباء خلال الأيام القليلة الماضية عن رغبة الجهاز الفني للمنتخب المصري في ضم أحمد علي لمعسكر الفراعنة، المُقرر إقامته في شهر مارس المقبل، بعد ظهوره بمستوى مميز وتسجيله عدة أهداف.

ويحتاج المنتخب المصري لرأس حربة مميز يُجيد استغلال الفرص وتحويلها لأهداف، قبل الاستعداد لمنافسات كأس العالم 2018، وقد يكون أحمد علي هو الخيار المناسب في الوقت الحالي، لتراجع مستوى باسم مرسي وأحمد حسن كوكا، وعدم مشاركة مروان محسن.







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