بالفيديو والصور.. البابا يزوج مضيفًا ومضيفة على ارتفاع 36 ألف قدم

المواطن - متابعة

استغل مضيف ومضيفة في إحدى الشركات الجوية، تواجد البابا فرانسيس بابا الفاتيكان على متن إحدى الرحلات، وطلبا منه إتمام مراسم زواجهما في الجو على ارتفاع 36 ألف قدم من سطح البحر.

البابا فرنسيس أقام مراسم الزواج، بعد أن أخبره الثنائي بأنهما لم يتمكنا من إتمام زواجهما داخل الكنيسة؛ وذلك بسبب زلزال ضرب تشيلي عام 2010 ودمر الكنيسة بالكامل، الأمر الذي دفعهما للزواج مدنيًّا.

وأخبر البابا فرانسيس الزوجين أنها المرة الأولى له الذي يقيم فيها مراسم زواج على متن طائرة.

At 36,000 feet, Pope Francis married two Chilean flight attendants in an impromptu ceremony. pic.twitter.com/imqD1ygrz6

— NBC Nightly News with Lester Holt (@NBCNightlyNews) January 19, 2018