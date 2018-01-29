بالفيديو والصور.. “المواطن” توثق تناثر بقايا أشجار الزينة في شوارع صامطة

المواطن - علي شيبان - جازان

وثَّقت عدسة “المواطن” بالفيديو والصور، ظهر أمس الأحد، بقايا أوراق وأغصان أشجار الزينة التي تم قطعها وتركها في الشارع لأكثر من يومين؛ مسببة مضايقات للمارة وبعض الطلاب والطالبات أثناء انتهاء الدوام الرسمي.

وقال أحد مدرسي مدرسة عبدالله بن سلمة لـ “المواطن“: قام عمال بلدية صامطة، قبل يومين، بقطع أشجار الزينة الواقعة بين الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالخارش التابع لمحافظة صامطة، ولكن الشيء المؤسف أن هؤلاء العمال لم يقوموا برفع هذه الأغصان والأوراق من الشارع؛ مسببة مضايقات للمارة ولطلاب المدرسة.

وأضاف حسن حمدي قائلاً: إن هذا المنظر في جميع شوارع الإسكان غير حضاري، حيث تركت تلك البقايا لأكثر من يومين، وقامت مجموعة من المارة بزيادة نشرها في الشوارع وكذلك طلاب الابتدائي؛ حيث نثرت بشكل عشوائي في الممرات والشوارع الرئيسية.

فيما تساءل علي هزازي لماذا لم يتم رفع هذه الأغصان في اليوم الأول وتُركت بهذا الشكل؟

فيما طالب المواطنون والمقيمون في إسكان الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- بالخارش عبر “المواطن” من بلدية صامطة بالعمل على رفع وتنظيف الشوارع الرئيسية في أسرع وقت ممكن، وعدم تركها تنتشر في جميع الشوارع الرئيسية والأحياء السكنية الداخلية.







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