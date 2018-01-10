بالفيديو والصور.. بعد حصولها على الجنسية السعودية.. صوفيا تحصل على ساقين

بالفيديو والصور.. بعد حصولها على الجنسية السعودية.. صوفيا تحصل على ساقين

2018/01/10
الساعة 10:23 مساءً
- ‎فيالسعودية اليوم, تكنولوجيا, حصاد اليوم
2030
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المواطن - أحمد حسن

نجحت الروبوت صوفيا، والتي حصلت على الجنسية السعودية مؤخرًا، خلال إحدى جلسات مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار المنعقد في مدينة الرياض، في الحصول على ساقين، حيث كشفت عن هذا الإنجاز شركة “هاندسون روبوتيكس” المصممة للروبوت.

وخلال مشاركتها بمعرض الإلكترونيات الاستهلاكية في لاس فيجاس، تحت شعار “نطلق الروبوتات إلى الحياة”، أعلنت الشركة عن قدرة صوفيا على محاكاة أكثر من 60 من تعبيرات الوجه المختلفة، والتعرف على الوجوه والمشاركة في محادثات طبيعية، وذلك بفضل تزويدها بمواد خاصة تحاكي الجلد والعضلات الحقيقية. ونجحت الشركة المصممة من مساعدة صوفيا من المشي بعض الخطوات بالساق الجديدة.


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