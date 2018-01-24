بالفيديو والصور.. دسائس تنظيم الحمدين ومرتزقته الريالات

المواطن ـ رقية الأحمد

أطاح تكاتف القيادتين السعودية والكويتية وشعبي البلدين، بمخططات تنظيم الحمدين لإفساد العلاقات الأخوية القائمة على التعاضد والوفاء والوئام.

وعلى الرغم من كل محاولات تنظيم الحمدين إفساد هذه العلاقة، إلا أنَّه فشل في تحقيق ذلك، لاسيّما أنَّ التاريخ سيظل شاهدًا على المواقف السعودية، إزاء الكويت، والعكس.

العلاقة بين الكويت والسعودية، ضربت بجذورها في قلوب الشعبين، ليكونا مدركين تمام الإدراك، ما يحاول إعلام المرتزق عزمي بشارة الترويج له، حتى فضحوه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مسلّطين الضوء على دسائس الحمدين، ورجالته.

وفضح انفوجرافيك السعودية ، مرتزقة الإعلام الكويتي ، الذين يعملون كأبواق بريالات قطرية، متداولين صورهم وأسماءهم، واضعين حدًّا لكل المهاترات التي يحاولون الترويج لها.







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