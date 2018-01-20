بالفيديو والصور .. كيف كان رد فعل الجماهير والمشاهير بعد هزيمة الهلال؟

المواطن - محمد سمعة

أثار خروج نادي الهلال من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين استياء الجماهير الهلالية، وذلك بعد الخسارة من فريق القادسية.

ولم ينجح الهلال في تقديم المستوى الإيجابي، والذي كان منتظرًا منه، حيث أهدر العديد من الفرص عبر مهاجمه ريفاس.

وتحدث عبدالله الزوري مدافع الهلال بعد مباراة القادسية قائلًا: الفريق يمر بحالة صعبة، وبالفعل نحن نرتكب الأخطاء، ولكن أتمنى المباريات المقبلة تكون أفضل لنا، ولاعبو الهلال ليسوا سعداء بمستوى الفريق حاليًّا.

وتحدث علي الحبسي حارس الهلال بعد الخسارة قائلًا: إهدار الفرص سبب خسارة الزعيم، الفريق كان بإمكانه تسجيل الكثير من الأهداف ولكن الحظ لم يحالفنا والقادسية عرف كيف يلعب بشكل جيد.

أما الإعلامي وليد الفراج فعلق قائلًا: استمرار الأخطاء التحكيمية وتصاعدها يقود إلى تغيير النتائج داخل أرض الملعب، التحكيم الأجنبي مستمر في العزف “قسم وسمعني”، ألف مبروك إبداع وروح وقتالية القادسية، أما الهلال فالوضع يتجه نحو الأسوأ فنيًا ونتائجيًّا.

ومن ناحية الجماهير فطالبت فئات كثيرة من جماهير الهلال ضرورة إقالة المدرب رامون دياز والتعاقد مع المدرب سامي الجابر خلال المرحلة المقبلة.

وانتقدت فئات كثيرة من جماهير الهلال المدرب دياز؛ بسبب عدم قدرته على قراءات المباريات بشكل جيد بجانب هبوط المستوى الفني للاعبي الأزرق.







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