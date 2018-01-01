بالفيديو والصور .. نتائج فردي الشعل والحمر بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل

المواطن - الرياض

أعلنت اللجنة العليا لتحكيم جائزة الملك عبد العزيز لمزايين الإبل اليوم أسماء الفائزين في الفردي دق للوني الشعل والحمر.

وأوضحت لجنة التحكيم مهرجان الملك عبد العزيز للإبل أن نتائج الفردي دق في الشعل جاءت كما يلي: الأول نواف مناحي معيض العتيبي، الثاني مطلق صقر الفطيماني السهلي، الثالث سعود زيد سعود الغربي، الرابع سلطان كميخ السفراني العجمي، الخامس سعد علي عبد الله النصيب.

وجاءت نتائج فردي دق الحمر كالتالي: – الأول بندر فهاد جخدب السعدي، الثاني فيصل محيميد خصيوي العتيبي، الثالث محمد مسيفر مفلح الصواط، الرابع حمد محمد حمد آل منصور، الخامس فيصل شبيب دغيم المطيري.







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