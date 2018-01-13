بالفيديو والصور.. هكذا تفاعلت العائلات مع ريما بنت بندر بملعب الجوهرة

المواطن - جدة

حرصت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان على مشاركة العائلات فرحتهم بملعب الجوهرة، في يوم تاريخي، شهدته الملاعب السعودية بعد السماح للعائلات والنساء بحضور المباريات والفعاليات الرياضية.

ووثَّقت مقاطع فيديو متداوَلة الأميرة ريما بنت بندر وهي تجلس في المدرجات وسط العائلات، والفرحة تغمر الجميع بهذا الحدث الرياضي المهم.

وحرصت العائلات وخاصة النساء على التقاط الصور التذكارية مع الأميرة ريما بنت بندر وسط المدرجات.

وقدَّمت الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان، وكيل رئيس الهيئة العامة للرياضة، شكرها وتقديرها إلى تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة، على جهوده والدعم الدائم لحضور العائلات السعودية للملاعب.

وقالت الأميرة ريما في “تغريدة” عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “معالي تركي آل الشيخ، زملائي الكرام في الهيئة العامة للرياضة، أشكركم جميعًا على جهودكم ودعمكم الدائم”.

وأضافت ريما بنت بندر: “اليوم أدخلتم السعادة في قلب كل عائلة وامرأة سعودية بحضور المباراة الأولى.. تعتبر لحظة تاريخية في المملكة حفظكم الله ووفقنا جميعًا لخدمة وطننا وأفراده”.

وتوافدت العائلات إلى إستاد الجوهرة المشعة بالأمس لحضور مباراة فريقي نادي الأهلي والباطن في الدوري السعودي للمحترفين.

وتوافدت النساء إلى إستاد الجوهرة المشعة في أول تواجد نسائي في مباراة لكرة القدم في المملكة، وحرصن على الجلوس بجوار الأميرة ريما بنت بندر.

وكانت إحصائيات حجز تذاكر العائلات السعودية عبر موقع “مكاني” كشفت أن أكثر من 1200 عائلة حصلن على تذاكر حضور مباراة الأهلي والباطن بالدوري السعودي للمحترفين.







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