بالفيديو.. وزارة الداخلية توفر موكبًا لمواطن لنقل أمواله من البنك

المواطن - الرياض

وثق مواطن بالفيديو لحظات نادرة لا يدري عنها الكثير حيث قامت وزارة الداخلية بتوفير الحماية له بعد أن اتصل بها ليبلغها بأن لديه أموالاً كثيرة يريد نقلها من مكان إلى آخر.

وقال موثق المقطع إنه اتصل على المركز الوطني للعمليات الأمنية برقم 911 وأبلغه بأنه يرغب في تأمين عملية النقل وبعد الحصول منه على المعلومات اللازمة تم توفير سيارتي أمن له لمرافقته من مكان الانطلاق إلى مكان الوصول.

وأضاف المواطن أن هذا العمل يؤكد أن الشرطة فعلاً في خدمة الشعب موجهًا الشكر إلى وزارة الداخلية ورجالها.

وأشار المواطن إلى أن الأمر لم يستغرق أكثر من 10 دقائق منذ بداية التواصل مع وزارة الداخلية حتى وصول المركبتين إليه حيث تم فتح محضر قبل الانطلاق بالموكب وتم إغلاق المحضر بعد أن تم توصيل المواطن إلى وجهته.

وأوضح المواطن أن هذه الخدمة ضمن خدمات جديدة وفرتها وزارة الداخلية ويوجد كثير من الناس لا يعرف بها.

وأردف أن وزارة الداخلية توفر حماية للأفراد عند نقل مجوهرات شخصية ثمينة خاصة للسيدات أو مبالغ شخصية كثيرة وتحديداً من البنك بسبب ترصد بعض اللصوص للأفراد أثناء خروجهم من البنوك للسطو عليهم.







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