بالفيديو.. 821 مليون دولار مشروعات مركز الملك سلمان في اليمن

المواطن - الرياض

أكد المشرف على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة أن المركز أنفق 821 مليون دولار خلال الـ 3 سنوات الماضية على مشروعات إغاثية في اليمن.

وأوضح الربيعة خلال مؤتمر صحفي على هامش لقاء وزراء خارجية دول التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن أن المركز نفذ 175 مشروعًا من خلال 77 شريكًا محليًا ودوليًا وأمميًا.

وكشف التحالف العربي اليوم عن خطة إضافية لدعم اليمن بقيمة 1.5 مليار دولار تتحمل المملكة والإمارات مليون دولار فيما يتحمل باقي الأعضاء في التحالف 500 مليون دولار.

وأشار التحالف إلى أنه تم فتح 17 ممرًا آمنا لضمان وصول المساعدات إلى اليمن فيما تم تسيير جسر جوي بين الرياض ومأرب لنقل المساعدات.

فيديو | الربيعة: بأكثر من 821 مليون دولار نفذ #مركز_الملك_سلمان خلال الـ 3 سنوات الماضية في #اليمن 175 مشروعا من خلال 77 شريكا محليا ودوليا وأمميا. #الإخبارية #العمليات_الإنسانية_الشاملة_في_اليمن pic.twitter.com/KxtUjUpD65 — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) January 22, 2018







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